Украина и Венгрия возобновляют экономическое сотрудничество

Министры стран договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто вопрос экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Встреча глав МИД Украины и Венгрии прошла 26 сентября в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в США.

"Стороны обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновление работы совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время. "Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - сообщил Пристайко.

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