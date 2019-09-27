Сын Байдена не нарушал украинские законы - Луценко

За время пребывания на должности генпрокурора из США не приезжали следователи для расследования этого дела.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заверил, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер не нарушал украинских законов. Об этом он сообщил в комментарии The Washington Post.

"С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушал. Хантер Байден не может нести ответственность за нарушение законов руководством Burisma, которые произошли за два года до его прибытия", - рассказал Луценко.

По его словам, за время пребывания на должности генпрокурора из США не приезжали следователи для расследования этого дела.

В то же время, Луценко отметил, что в деле о возможном вмешательстве в выборы в США 2016 года были определенные признаки преступления. "Если говорить об украинском заговоре, я думаю, что были признаки такого типа вмешательства", - пояснил экс-генпрокурор.

Он также рассказал и о своей встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани зимой в 2019 году. "Я взял отпуск. Я взял своего младшего сына, показал ему Нью-Йорк, и я встретился с господином Джулиани. Я имел с ним долгий разговор. Но это был лишь обмен информацией", - подчеркнул Луценко.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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