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Украина установила дипломатические отношения с Гренадой

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Министры стран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.
Украина подпишет безвиз с еще одной страной
Украина подпишет безвиз с еще одной страной
mfa.gov.ua

Глава МИД Украины и Гренады Вадим Пристайко и Питер Чарльз Дэвид подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"26 сентября 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Гренада - островное государство в Карибском море. Площадь страны 344 км^2; столица Сент-Джорджес.

Ранее Украина подписала еще одно соглашение про безвизовый режим с одной из стран Латинской Америки - Эквадором. 

Украинцы получили безвиз с еще одной страной

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Теги: МИД Украины, безвизовый режим, дипломатические отношения, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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