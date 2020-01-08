Зеленский встретился с генсеком ООН

Президент поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Кроме того, президент Украины призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet