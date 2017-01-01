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Пристайко провел встречу с генсеком Совета Европы

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Глава МИД выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы.
Пристайко и генсек Совета Европы обсудили последствия возвращения РФ в ПАСЕ
Пристайко и генсек Совета Европы обсудили последствия возвращения РФ в ПАСЕ
mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ в июне, и путей преодоления кризиса доверия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пристайко выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

Ранее Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто вопрос экономического сотрудничества.

Украина может не попасть в зал ПАСЕ

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Теги: МИД Украины, ПАСЕ, встреча, Совет Европы, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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