Пристайко провел встречу с генсеком Совета Европы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ в июне, и путей преодоления кризиса доверия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пристайко выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.
Ранее Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто вопрос экономического сотрудничества.
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