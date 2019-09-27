Украина в НАТО: Столтенберг назвал сроки

Любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнить определенные условия и таким образом соответствовать конкретным стандартам.

Позиция НАТО по вопросу сроков включения в свой состав Украины не изменилась после того, как этот стратегический курс Киева был закреплен в конституции. Эта страна когда-нибудь станет членом Североатлантического альянса, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Генсек НАТО подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский затронул эту тему на встрече с ним пару дней назад в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. "Я присутствовал на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда мы приняли решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Мы не сказали, когда это произойдет, так как любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнить определенные условия и таким образом соответствовать конкретным стандартам", - напомнил Столтенберг.

"Я считаю важным для Украины и для НАТО сосредоточиться на реформах, на модернизации и укреплении украинских институтов обороны и безопасности, на упрочении главенства закона, борьбе с коррупцией и на всем остальном, что позволит нам помочь Украине приблизиться к вступлению в Североатлантический альянс. Не мне решать, когда они будут готовы, но я приветствуют то, что правительство Украины ясно заявило о сосредоточении своего внимания именно на этих реформах", - продолжал Столтенберг.

"Мы работаем с Украиной, и я надеюсь на то, что когда-нибудь мы будем приветствовать ее в нашем составе", - сказал генсек НАТО, заверив, что Россия неправомочна оказывать влияние на итоговое решение о приеме Киева в альянс.

Ранее посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне не препятствует интеграции Украины с Североатлантическим Альянсом.

Зеленский встретился с генсеком НАТО в Нью-Йорке

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