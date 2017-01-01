Синоптики напророчили потепление

В стране сегодня потеплее в сравнении с предыдущими днями.

Сегодня осадки обещают все в нескольких южных областях страны. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня теплый и солнечный день. Осадков на протяжении дня не ожидается. Воздух прогреется от +15 до +20 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация аналогичная. На термометре +14…+18 градусов по Цельсию.

Южным регионам повезло гораздо меньше. Вероятны кратковременные дожди на протяжении дня. Между тем, на улице +15…+19 градусов по Цельсию.

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На севере Украины без осадков. На протяжении дня ожидается переменчивая облачность. Температура воздуха от +15…+18 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня без осадков. Ожидается классический осенний день. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +18 градусов по Цельсию.

В Киеве облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +15…+17 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине потеплеет до +20 градусов. Синоптик порадовала украинцев позитивным прогнозом.

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