Богдан с Азаровым летал в РФ перед Евромайданом, - “Схемы”

Обнародовано интересное расследование журналистов.

Журналисты проекта “Схемы: коррупция в деталях” узнали резонансные детали сотрудничества сегодняшнего главы Офиса президента и беглого экс-премьера Николая Азарова.

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Журналисты выяснили, что в ноябре 2013 года глава Офиса президента Андрей Богдан с тогда еще премьером Николаем Азаровым летал на переговоры в Санкт-Петербург (РФ). По возвращении украинской делегации из РФ правительство резко изменило геополитический курс в сторону России, остановив тем самым подготовку к подписанию Соглашения о ассоциации с Евросоюзом.

Расследование базируется на данным, которые есть во внутренней системе пограничников России, где указана фамилия Богдана. Сообщается, что он пересекал границу в ноябре 2013 года. Его фамилия также указана в составе делегации, внесенном в рабочий документ Кабинета министров.

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К слову, в 2013 году Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и советника Азарова. 20 ноября Азаров провел встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Именно после этой поездки в РФ правительство прекратило подготовку к подписанию Ассоциации с ЕС. Это было началом Майдана.

Также известно, что Богдан работал в правительстве во время всей Революции Достоинства. В декабре 2013 года, когда протесты на Майдане достигали своего пика, Азаров даже вручил Богдану почетную грамоту Кабмина. Его уволили только в марте 2014 года, когда премьером стал Яценюк.

Напомним, Верховный суд отклонил апелляцию на назначение Богдана главой АП. Верховный суд отказался признавать противоправным назначение Богдана главой Администрации президента.

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