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Под Киевом мужчина ограбил церковь и пытался удрать на чужом мопеде

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Преступником оказался 33-летний житель Кировоградской области.
Под Киевом мужчина ограбил церковь и пытался удрать на чужом мопеде
© kv.npu.gov.ua
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  • Подозреваемый находится под стражей
  • Подозреваемый находится под стражей
  • Подозреваемый находится под стражей
Под Киевом мужчина ограбил церковь и пытался удрать на чужом мопеде
Подозреваемый находится под стражей
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В поселке Рокитное в Киевской области мужчина ограбил церковь, после чего похитил чужой мотороллер и попытался скрыться. 

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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На днях в полицию поступило сообщение о краже мопеда. В ходе следственно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что подозреваемым является 33-летний житель Кировоградской области.

В процессе расследования оказалось, что задержанный изначально обокрал церковь. Накануне, ночью мужчина проходил мимо помещения храма, заметив приоткрытое окно, он проник внутрь церкви и похитил оттуда имущество.

С украденным мужчина далее пошел по городу и возле одного из домов заметил мопед, на котором  скрылся с места происшествия.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) по и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) К Украины. Подозреваемый находится под стражей.

Как сообщалось, в мае под Киевом ограбили три церкви за сутки.

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Теги: Киевская область, церковь, ограбление
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