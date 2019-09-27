Столтенберг назвал сроки вступления Украины в НАТО

Генсек НАТО сделал прогноз касательно Украины.

Генеральный секретарь НАТО сообщил, что для стран, которые хотят стать членами НАТО, существуют стандарты. Об этом он сообщил в ходе выступления в Колумбийском университете.

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Столтенберг отметил, что страна должна соответствовать утвержденному ряду стандартов и действовать в согласии того стратегического курса, который регламентируется Конституцией.

Также он отметил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским они затронули тему вступления Украины в Альянс.

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Генсек НАТО отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО было принято еще на саммите организации в Бухаресте в 2008 году. Между тем, точные сроки объединения Украины с Альянсом неизвестны. В данном случае, ситуация зависит от самой Украины, которая должна дойти до определенных стандартов, регламентирующими уставом НАТО.

Столтенберг уточнил, что речь идет о модернизации и укреплении украинских институтов обороны и безопасности, борьбе с коррупцией и прочих важнейших вопросов.

Мы работаем с Украиной, и я надеюсь на то, что когда-нибудь мы будем приветствовать ее в нашем составе, - резюмировал генсек НАТО.

Напомним, в НАТО получили послание Путина по ракетам. Представитель альянса призвала Россию уничтожить систему SSC-8 и вести себя как ответственный международный субъект.

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