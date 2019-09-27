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Столтенберг назвал сроки вступления Украины в НАТО

Комментариев: 5
Генсек НАТО сделал прогноз касательно Украины.
Столтенберг назвал сроки вступления Украины в НАТО
Столтенберг назвал сроки вступления Украины в НАТО
EPA/UPG

Генеральный секретарь НАТО сообщил, что для стран, которые хотят стать членами НАТО, существуют стандарты. Об этом он сообщил в ходе выступления в Колумбийском университете.

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Столтенберг отметил, что страна должна соответствовать утвержденному ряду стандартов и действовать в согласии того стратегического курса, который регламентируется Конституцией. 

Также он отметил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским они затронули тему вступления Украины в Альянс.

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Генсек НАТО отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО было принято еще на саммите организации в Бухаресте в 2008 году. Между тем, точные сроки объединения Украины с Альянсом неизвестны. В данном случае, ситуация зависит от самой Украины, которая должна дойти до определенных стандартов, регламентирующими уставом НАТО.  

Столтенберг уточнил, что речь идет о модернизации и укреплении украинских институтов обороны и безопасности, борьбе с коррупцией и прочих важнейших вопросов. 

Мы работаем с Украиной, и я надеюсь на то, что когда-нибудь мы будем приветствовать ее в нашем составе, - резюмировал генсек НАТО.

Напомним, в НАТО получили послание Путина по ракетам. Представитель альянса призвала Россию уничтожить систему SSC-8 и вести себя как ответственный международный субъект.

 

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Теги: НАТО, Украина, Столтенберг
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Комментариев (5)
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alex-zol    27.09.2019, 10:37
Оценка:  +3
alex-zol
ну а как же жить без мечты?))))))
можно было так озаглавить статью)))))))))))))))
Media-sapiens    27.09.2019, 10:30
Оценка:  +6
Media-sapiens
"когда-нибудь" - это он охеpенно назвал сроки
VSHIVANKA    27.09.2019, 10:09
Оценка:  +2
VSHIVANKA
Мы работаем с Украиной, и я надеюсь на то, что КОГДА НИБУДЬ мы будем приветствовать ее в нашем составе......))))
НЕРАБЫ , ВЫ ГЛАВНОЕ СКАЧИТЕ !!!
СУГС !!! )))))
Людмил_А    27.09.2019, 10:09
Оценка:  +4
Людмил_А
"Когда нибудь" - конкретные сроки. За это скакали на майдане и страну отдали на разграбление?
Люблю_Украину    27.09.2019, 10:21
Оценка:  +4
Люблю_Украину
США и Европа много аборигенов уничтожили...одним видом больше, одним меньше..правда там хоть бусики давали, теперь просто обещание дать бусики уже само по себе работает)
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