В Умань охранять праздник хасидов прибыл отряд полиции из Израиля
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В Умань прибыло 20 полицейских государства Израиль. Они будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями. Об этом cо ссылкой на пресс-службе управления Нацполиции Черкасской области пишет УНН.
В Умани начал свою миссию отряд полицейских Израиля, уточнили в полиции. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.
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Во время совместного инструктажа руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий отметил необходимость качественного несения службы, соблюдения законности, правил безопасности и вежливого и отношения к гражданам.
По окончании инструктажа правоохранители отбыли на места несения службы.
Напомним, в Украину на празднование Рош-ха-Шана прибыло почти 12 тысяч паломников-хасидов.
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В этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 тысяч паломников.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину не пустили четверых паломников-хасидов.
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