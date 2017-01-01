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В Умань охранять праздник хасидов прибыл отряд полиции из Израиля

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В Украину на празднование Рош-ха-Шана прибыли почти 12 тысяч паломников-хасидов. Всего ожидается около 30 тысяч.
Всего на празднике ожидают около 30 тысяч хасидов
Всего на празднике ожидают около 30 тысяч хасидов
УНИАН

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В Умань прибыло 20 полицейских государства Израиль. Они будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями. Об этом cо ссылкой на пресс-службе управления Нацполиции Черкасской области пишет УНН.

В Умани начал свою миссию отряд полицейских Израиля, уточнили в полиции. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

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Во время совместного инструктажа руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий отметил необходимость качественного несения службы, соблюдения законности, правил безопасности и вежливого и отношения к гражданам.

По окончании инструктажа правоохранители отбыли на места несения службы.

Напомним, в Украину на празднование Рош-ха-Шана прибыло почти 12 тысяч паломников-хасидов.

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В этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 тысяч паломников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину не пустили четверых паломников-хасидов.

 

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