Пресс-секретарь Зеленского Мендель накинулась на журналиста

Представитель СМИ хотел задать вопрос президенту.

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель осуществила физическое нападение на журналиста, который пытался задать гаранту вопрос.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называться?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов с “новой страны”, - написал журналист.

Ткач уточнил, что видел эти кадры до того, как его избрали в Совет по защите свободы слова при президенте. Он также посоветовал Зеленскому начать с себя. Ведь он может на собственном примере показать, как нужно относиться к журналистам и уважать свободу слова.

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Напомним, журналиста “Схем” Ткача включили в Совет по свободе слова без его ведома. Журналист узнал о включении в Совет по свободе слова случайно.

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