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Пресс-секретарь Зеленского Мендель накинулась на журналиста

Комментариев: 13
Представитель СМИ хотел задать вопрос президенту.
Мендель напала на журналиста
Мендель напала на журналиста
facebook.com/mixailotkach

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель осуществила физическое нападение на журналиста, который пытался задать гаранту вопрос.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называться?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов с “новой страны”, - написал журналист.

Ткач уточнил, что видел эти кадры до того, как его избрали в Совет по защите свободы слова при президенте. Он также посоветовал Зеленскому начать с себя. Ведь он может на собственном примере показать, как нужно относиться к журналистам и уважать свободу слова.

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Напомним, журналиста “Схем” Ткача включили в Совет по свободе слова без его ведома. Журналист узнал о включении в Совет по свободе слова случайно.

 

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Теги: Мендель, нападение, журналист, пресс-секретарь президента
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Комментариев (14)
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Котофунтик    27.09.2019, 11:30
Оценка:  +1
Котофунтик
А в белой рубашечке,дико перепуганный,это Зеля?))
Кайдаш    27.09.2019, 11:18
Оценка:  +4
Кайдаш
Пылкая дщерь Сиона ))))
ThaiFever    27.09.2019, 11:23
Оценка:  +2
ThaiFever
Знойная женщина — мечта поэта .&copy;
Кайдаш    27.09.2019, 11:25
Оценка:  +2
Кайдаш
У евреек некрасивые фигуры
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 11:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Ведь он может на собственном примере показать..."

Так у артикля уже заявили. Причем срезу и безапелляционно: "Нам журналисты не нужны".
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 11:13
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ждем заявление об отставке.
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 11:12
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
И шо? Опять Андрушко?
Media-sapiens    27.09.2019, 11:11
Оценка:  +4
Media-sapiens
ого ненасытная
foster12    27.09.2019, 11:11
Оценка:  +4
foster12
Вот это сизнула Зе преза....
Теперь Зе през знает, что он под надежной защитой
и если что, есть сучка которая за него пасть порвет....
Джо-кер    27.09.2019, 11:03
Оценка:  +9
Джо-кер
А что тут удивительного. Баба то ведь без мужика...
ThaiFever    27.09.2019, 11:07
Оценка:  +1
ThaiFever
да кому она нужна, чернявая , волосатая еврейка, и еще 100% вонючая как и все евреи и арабы
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 11:11
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Со страшными ногами.
Media-sapiens    27.09.2019, 11:12
Оценка:  +3
Media-sapiens
вот и кидается...
foster12    27.09.2019, 11:27
Оценка:  +2
foster12
кошмар на улице вязов....
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