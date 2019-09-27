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В Ровно вооруженный мужчина напал на школьницу

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Нападавший порезал ребенку руки и шею.
Полиция разыскивает преступника
Полиция разыскивает преступника
скриншот видео

В Ровно мужчина напал на ребенка 14 лет, когда она возвращалась домой из школы.

Об этом говорится в сюжете “Надзвичайних новин“.

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Так, по свидетельствам девочки, на нее из кустов выпрыгнул мужчина и заявил, что она должна пойти с ним. Когда она отказалась, тот ее схватил и начал бить. Также он применил острый предмет, похожий на гвоздь, порезав ребенку руки и шею.

На крики пострадавшей отреагировали прохожие и попытались задержать мужчину, но ему удалось сбежать. Заявление о нападении было оформлено, полиция занимается поиском нападавшего.

Как сообщалось 15 сентября, в Днепре группа мужчин жестоко избила полуголую девушку.

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Теги: нападение, девочка, Ровно
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Комментариев (1)
Media-sapiens    27.09.2019, 11:29
Оценка:  0
Media-sapiens
попытку изнасилования...
ты попробуй б...ь изнасилование докажи, а здесь идиот с гвоздём сказал "пошли со мной" и гвоздем поцарапал...
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