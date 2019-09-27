Кулеба: СНГ – это клуб неудачников

По мнению украинского вице-премьера, эта организация ни на что не способна, даже помешать евроинтеграции Украины.

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Содружество независимых государств (СНГ), ранее входивших в состав СССР, является “клубом неудачников“. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью “Европейской правде“.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли Украине окончательно прекратить свое участие в СНГ, Кулеба заявил:

Об этом надо спросить министра иностранных дел Вадима Пристайко, это его компетенция. Но если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в “клуб удачников“, - сказал он.

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По словам вице-премьера, СНГ представляет собой клуб людей, которые не сумели цивилизованно расстаться.

Люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история, - сказал Кулеба.

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Он также выразил уверенностьв том, что СНГ не сможет помешать процессам евроинтеграции Украины, потому что “оно ни на что не способно“.

Напомним, замминистра иностранных дел Украины недавно заявил, что Германия блокирует вступление Украины в НАТО.

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