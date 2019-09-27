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Гонтарева о поджоге дома: Работали профессионалы, дом сожгли за 28 секунд

Комментариев: 4
Гонтарева рассказала детали происшествия.
Гонтарева рассказала детали поджога дома
Гонтарева рассказала детали поджога дома
НБУ

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что ее дом подожгли профессионалы. Об этом она заявила в эфире UA: Українське радіо.

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По словам Гонтаревой, поджог был спланирован настолько детально и профессионально, что огромный дом сгорел всего за 28 секунд.

Я знаю только то, что работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд. Бросили два больших рюкзаки, наполненных горючей смесью, а после - военный файер. Дом загорелся. И даже когда приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа, сначала час они тушили его извне и затем два часа - внутри. Там все выгорело полностью, - заявила Гонтарева.

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Между тем, экс-чиновница не стала уточнять, откуда у нее такая точная информация.

Напомним, Гонтарева заявила, что Портнов владеет известным медиа. По словам Гонтаревой, Портнов является владельцем сайта Страна.

 

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Теги: Гонтарева, поджог, дом, профессионалы
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Комментариев (4)
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Николай510    27.09.2019, 12:43
Оценка:  +2
Николай510
С профессиональными ворами токмо так и не иначе!
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 12:22
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Так не надо использовать дендровекальный принцип строительства. Сегодня есть специальные материалы с противопожарной обработкой.
Сквозняк    27.09.2019, 12:20
Оценка:  +9
Сквозняк
Кого нанимала, те и работали, воровка.
dimasvetik    27.09.2019, 12:06
Оценка:  +9
dimasvetik
как она время засекала?
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