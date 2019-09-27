Гонтарева о поджоге дома: Работали профессионалы, дом сожгли за 28 секунд

Гонтарева рассказала детали происшествия.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что ее дом подожгли профессионалы. Об этом она заявила в эфире UA: Українське радіо.

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По словам Гонтаревой, поджог был спланирован настолько детально и профессионально, что огромный дом сгорел всего за 28 секунд.

Я знаю только то, что работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд. Бросили два больших рюкзаки, наполненных горючей смесью, а после - военный файер. Дом загорелся. И даже когда приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа, сначала час они тушили его извне и затем два часа - внутри. Там все выгорело полностью, - заявила Гонтарева.

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Между тем, экс-чиновница не стала уточнять, откуда у нее такая точная информация.

Напомним, Гонтарева заявила, что Портнов владеет известным медиа. По словам Гонтаревой, Портнов является владельцем сайта Страна.

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