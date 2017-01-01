Порошенко опять проигнорировал ГБР

Экс-президента должны были допросить как свидетеля по одной из жалоб Андрея Портнова.

Читай также: Константина Жеваго вызвали в ГБР для допроса в качестве подозреваемого

Пятый президент Петр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. Об этом сообщила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова, передает УНН.

“В этом уголовном производстве его должны были допросить в качестве свидетеля, он на допрос не явился. О времени и дате допроса ему было заблаговременно сообщено в предусмотренный УПК способ“, - сказала Иванова.

По ее словам, речь идет о производстве, зарегистрированном по заявлению экс-замглавы АП Виктора Януковича Андрея Портнова.

Читай также: Парубий не является подозреваемым в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе - ГБР

В ходе этого дела проверяется возможное совершение служебных правонарушений должностным лицом, в том числе пятым президентом, именно при организации перехода кораблями ВМС ВСУ через Керченский пролив.

“Мы не можем сейчас говорить даже о квалификации, потому что она является предварительной. Там есть несколько статей, но мы пока их не озвучиваем, потому что это предварительная квалификация“, - заявила пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР открыло дело против соратника Порошенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.