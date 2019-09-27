Такая возможность появится после внедрения электронного "личного кабинета" для каждого гражданина.

Каждый украинец сможет увидеть, что о нем знает государство Фейсбук Михаила Федорова

Читай также: Топ-50 услуг государства будут переведены в онлайн

В рамках реализации проекта “цифровое правительство“ каждый украинец получит электронный “личный кабинет жителя“, в котором он сможет увидеть всю информацию о себе, которой располагает государство. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, выступая на International IT Forum, пишет УНН.

С разработкой бренда цифрового общества появится кабинет жителя Украины. У вас будет полная информация и данные, что о вас знает государство. Самое главное - вы будете получать уведомления, когда кто-то, кто имеет право из государственных организаций, просматривает ваши персональные данные. Вы будете обладать данными так, как не обладали никогда, - сказал Федоров.

Напомним, министр порезался бумажным документом, когда обсуждал перевод правительственной документации в электронную форму.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.