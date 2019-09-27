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Каждый украинец сможет увидеть, что о нем знает государство

Комментариев: 10
Такая возможность появится после внедрения электронного "личного кабинета" для каждого гражданина.
Каждый украинец сможет увидеть, что о нем знает государство
Каждый украинец сможет увидеть, что о нем знает государство
Фейсбук Михаила Федорова

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В рамках реализации проекта “цифровое правительство“ каждый украинец получит электронный “личный кабинет жителя“, в котором он сможет увидеть всю информацию о себе, которой располагает государство. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, выступая на International IT Forum, пишет УНН.

С разработкой бренда цифрового общества появится кабинет жителя Украины. У вас будет полная информация и данные, что о вас знает государство. Самое главное - вы будете получать уведомления, когда кто-то, кто имеет право из государственных организаций, просматривает ваши персональные данные. Вы будете обладать данными так, как не обладали никогда, - сказал Федоров.

Напомним, министр порезался бумажным документом, когда обсуждал перевод правительственной документации в электронную форму.

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Теги: Федоров, электронное правительство
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Комментариев (10)
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WTF2_сосет_хyй    27.09.2019, 12:55
Оценка:  +3
WTF2_сосет_хyй
чипироваться не будете? как псы бездомные? дебилыбля. именно это власти и надо, чтоб каждый шаг, каждый вздох контролировать. и выключать нахyй неугодных
korvin_ral    27.09.2019, 12:43
Оценка:  -2
korvin_ral
Ну если всё выгорит, на самом деле будет очень круто. Не надо будет сотни справок везде и прочего, элект. голосование, да куча всего можно придумать, главное вопрос реализации.
Media-sapiens    27.09.2019, 12:46
Оценка:  -1
Media-sapiens
что значит выгорит? cabinet.sfs.gov.ua
на самом деле реализаций уже сколько влезет...
а вот чего напридумывают и как будут использовать информацию - вот это самое интересное...
Media-sapiens    27.09.2019, 12:29
Оценка:  0
Media-sapiens
да конечно, прямо всю...
Люблю_Украину    27.09.2019, 12:27
Оценка:  +1
Люблю_Украину
пришла идея заголовка. "Каждый украинец сможет увидеть Париж"
Krotol2    27.09.2019, 12:18
Оценка:  +5
Krotol2
Когда собаке не куй делать она яйца лижет.Лучше б экономикой занялись
Люблю_Украину    27.09.2019, 12:14
Оценка:  +2
Люблю_Украину
а доступ как будет реализован интересно. Идентификация пользователя т.е.
Media-sapiens    27.09.2019, 12:34
Оценка:  -1
Media-sapiens
ты в каком селе живешь?
cabinet.sfs.gov.ua
здес ь небыл?
dimasvetik    27.09.2019, 12:10
Оценка:  -5
dimasvetik
это хорошо, но нужно информацию охранять!!! особенно от мокшинских хекеров!
Media-sapiens    27.09.2019, 12:32
Оценка:  +1
Media-sapiens
ага... особенно зная что её продают за пол-батона без всяких хакеров...
мокшинских-шмокшинск их...
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