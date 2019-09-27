Под Харьковом двое насильников поиздевались над 16-летней девушкой

20-летний и 44-летний мужчины изнасиловали девушку.

Под Харьковом двое насильников жестоко поиздевались над 16-летней девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Читай также: Под Винницей отец изнасиловал 12-летнюю дочь

Сообщается, что об изнасиловании в полицию сообщил отец жертвы. По его словам, 21 сентября двое малознакомых мужчин предложили его дочери подвезти ее домой. Она согласилась.

По дороге мужчины начали приставать к молодой девушку, затем остановились в нелюдном месте и изнасиловали ее.

Читай также: В Кировоградской области изнасиловали 75-летнюю женщину - СМИ

Полиция оперативно определила личности насильников. Ими оказались 20-летний и 44-летний жители одного из населенных пунктов Харьковской области.

Проведены необходимые экспертизы, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Проводится досудебное расследование.

Второй подозреваемый hk.npu.gov.ua

Напомним, в РФ настоятеля "обители милосердия" судят за изнасилования детей. На воспитании у священника находятся 70 детей - СМИ писали, что "это самая большая российская семья".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.