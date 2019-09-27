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Под Харьковом двое насильников поиздевались над 16-летней девушкой

Комментариев: 3
20-летний и 44-летний мужчины изнасиловали девушку.
Подозреваемый
Подозреваемый
hk.npu.gov.ua

Под Харьковом двое насильников жестоко поиздевались над 16-летней девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Сообщается, что об изнасиловании в полицию сообщил отец жертвы. По его словам, 21 сентября двое малознакомых мужчин предложили его дочери подвезти ее домой. Она согласилась.

По дороге мужчины начали приставать к молодой девушку, затем остановились в нелюдном месте и изнасиловали ее.

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Полиция оперативно определила личности насильников. Ими оказались 20-летний и 44-летний жители одного из населенных пунктов Харьковской области.

Проведены необходимые экспертизы, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Проводится досудебное расследование.

Второй подозреваемый
Второй подозреваемый
hk.npu.gov.ua

Напомним, в РФ настоятеля "обители милосердия" судят за изнасилования детей. На воспитании у священника находятся 70 детей - СМИ писали, что "это самая большая российская семья".

 

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Теги: изнасилование, Харьков, несовершеннолетняя
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Комментариев (3)
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WTF2_сосет_хyй    27.09.2019, 12:43
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
на пиздoокраине это не новость
SEMPENTY    27.09.2019, 12:33
Оценка:  +3
SEMPENTY
Ну их посадят... и что? В 16 лет неплохо бы иметь хоть какие то мозги. Какого хрена садиться в машину к незнакомым мужикам?
Media-sapiens    27.09.2019, 12:42
Оценка:  +2
Media-sapiens
сколько еще будет соглашающихся на "дэвущка, слющай, давай пАдвезу!"...
наверное пока родители такие будут, что им пох где дети, чем занимаются, что понимают, что знают...
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