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Инста-блогерша, жена, танцовщица: Кого “Слуги народа” выбрали себе в помощницы

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Вокруг депутатов снова появились слухи и сплетни.
Тистык со своей помощницей
Тистык со своей помощницей
коллаж фото

Нардепы избрали себе помощниц и сразу же оказались в центре внимания. Среди помощниц “слуг” оказались инста-блогеры, модели и близкие родственники. Об этом передает Радио Свобода.

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Журналисты узнали, что депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Ростислав Тистык назначил одним из своих помощников 24-летнюю инста-блогершу Ольгу Гадовскую. Блогерша работает с нардепом по срочному трудовому договору на постоянной основе.

По образованию Гадовская юрист. В 2019 году она закончила магистратуру Львовского государственного университета внутренних дел. На нее подписаны около 10 тысяч фолловеров. Девушка активно постит фото из жизни и отдыха. 

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Нардеп Юрий Корявченков, более известен как Юзик из “Квартала”, выбрал себе в помощницы свою жену. Видно же, что дорожит семейными отношениями. Татьяна Корявченкова работает на общественных началах. 

Юрий Корявченков с женой Татьяной
Юрий Корявченков с женой Татьяной
facebook.com/profile.php?id=100001825645464

Еще один “слуга народа” Алексей Мовчан взял себе в качестве помощника-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко.

Валерия Гриценко - дочь секретаря горсовета Кременчуга Юрия Гриценко. Ранее девушка искала работу организатором праздников, модели или же танцовщицы.

Мовчан с помощницей
Мовчан с помощницей
Радио Свобода

Напомним, нардеп от Слуги народа взял себе в помощницы 22-летнюю модель. В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика", хотя сама признавалась, что "слабо видит себя в этом".

 

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Теги: помощницы, Корявченков, Тистык, Мовчан
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