Инста-блогерша, жена, танцовщица: Кого “Слуги народа” выбрали себе в помощницы
Нардепы избрали себе помощниц и сразу же оказались в центре внимания. Среди помощниц “слуг” оказались инста-блогеры, модели и близкие родственники. Об этом передает Радио Свобода.
Читай также: Из МВД уволили 24-летнюю помощницу Авакова
Журналисты узнали, что депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Ростислав Тистык назначил одним из своих помощников 24-летнюю инста-блогершу Ольгу Гадовскую. Блогерша работает с нардепом по срочному трудовому договору на постоянной основе.
По образованию Гадовская юрист. В 2019 году она закончила магистратуру Львовского государственного университета внутренних дел. На нее подписаны около 10 тысяч фолловеров. Девушка активно постит фото из жизни и отдыха.
Читай также: На должность заместителя главы минобороны претендует Екатерина Коваль
Нардеп Юрий Корявченков, более известен как Юзик из “Квартала”, выбрал себе в помощницы свою жену. Видно же, что дорожит семейными отношениями. Татьяна Корявченкова работает на общественных началах.
Еще один “слуга народа” Алексей Мовчан взял себе в качестве помощника-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко.
Валерия Гриценко - дочь секретаря горсовета Кременчуга Юрия Гриценко. Ранее девушка искала работу организатором праздников, модели или же танцовщицы.
Напомним, нардеп от Слуги народа взял себе в помощницы 22-летнюю модель. В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика", хотя сама признавалась, что "слабо видит себя в этом".
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.