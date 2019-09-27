Водительские права станут электронными - Кабмин
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Министерство цифровой трансформации планирует в скором времени запустить пилотный проект по использованию водительского удостоверения в электронном виде. Об этом сегодня во время Первого цифрового Украинского конгресса сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в “кабинете“, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права, - сказал Федоров.
Напомним, в Украине появится виртуальный “личный кабинет“ для каждого гражданина, в котором можно будет увидеть, какой информацией о вас располагает государство.
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