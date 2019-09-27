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Водительские права станут электронными - Кабмин

Комментариев: 2
Вместо пластиковой "карты" водители будут предъявлять ГАИшникам изображение в смартфоне.
Пластиковые водительские права могут уйти в прошлое
Пластиковые водительские права могут уйти в прошлое
depositphotos.com

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Министерство цифровой трансформации планирует в скором времени запустить пилотный проект по использованию водительского удостоверения в электронном виде. Об этом сегодня во время Первого цифрового Украинского конгресса сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в “кабинете“, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права, - сказал Федоров.

Напомним, в Украине появится виртуальный “личный кабинет“ для каждого гражданина, в котором можно будет увидеть, какой информацией о вас располагает государство.

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Теги: водительские права, смартфон, Федоров
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    27.09.2019, 13:19
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Я уже писал и пишу снова: зебилы не знают, что им делать, как управлять страной - поэтому и принимают такие дебильные решения.
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 13:18
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
У меня смартфона нет и покупать его я не собираюсь. Если государство хочет подсадить меня на эту фигню - пусть каждый год выдает мне бесплатно новый смартфон. Но не за счет бюджета, а за счет того, кто это все придумал.
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