Чиновник ради взятки отключил газ целой улице под Житомиром

Задержан главный инженер Новоград-Волынского отделения Житомиргаза.

Служба безопасности Украины задержала главного инженера Новоград-Волынского отделения Житомиргаза, который, по данным следствия, требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от газоснабжения улицу города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники установили, что местный житель случайно повредил трубу газопровода во время земляных работ на своем участке. Наличие этой сети не было отображено в документации на участок и никаких предупредительных знаков газовщиками установлено также не было.

“Закрытие“ вопроса, по данным следствия, чиновник оценил в 12 000 гривен.

Для запугивания, как сообщает СБУ, злоумышленник на несколько дней незаконно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети на 40 000 гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте во время получения всей суммы незаконной выгоды.

Как сообщалось 8 сентября, двух чиновников задержали за 30 взяток на миллионы гривен.

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