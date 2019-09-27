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Чиновник ради взятки отключил газ целой улице под Житомиром

Комментариев: 1
Задержан главный инженер Новоград-Волынского отделения Житомиргаза.
Чиновник ради взятки отключил газ целой улице под Житомиром
© ssu.gov.ua
Фото 1/5
  • Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте
  • Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте
  • Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте
  • Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте
  • Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте
Чиновник ради взятки отключил газ целой улице под Житомиром
Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте
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Служба безопасности Украины задержала главного инженера Новоград-Волынского отделения Житомиргаза, который, по данным следствия, требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от газоснабжения улицу города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники установили, что местный житель случайно повредил трубу газопровода во время земляных работ на своем участке. Наличие этой сети не было отображено в документации на участок и никаких предупредительных знаков газовщиками установлено также не было.

“Закрытие“ вопроса, по данным следствия, чиновник оценил в 12 000 гривен.

Для запугивания, как сообщает СБУ, злоумышленник на несколько дней незаконно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети на 40 000 гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте во время получения всей суммы незаконной выгоды.

Как сообщалось 8 сентября, двух чиновников задержали за 30 взяток на миллионы гривен.

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Теги: взятка, газ, Житомир
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Комментариев (1)
nelci    27.09.2019, 14:09
Оценка:  0
nelci
Все средства хороши, когда имеешь власть имеешь и деньги!
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