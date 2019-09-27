“Я сам это видел”: Дубинский обвинил генпрокурора в бездействии по громкому убийству

Скандальный нардеп заявил, что Рябошапка бездействует в деле касательно громкого убийства.

Депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский обвинил генерального прокурора Руслана Рябошапку в том, что тот откладывает согласование текста подозрения одесскому активисту Сергею Стерненко, который убил человека при самообороне.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дубинский заявил, что Рябошапка уже неделю не может согласовать с правоохранительными органами меру пресечения в виде ареста для праворадикала Сергея Стерненко.

По моим данным Национальная полиция подписала текст подозрения Сергею Стерненко. А также ходатайствовала о безальтернативной мере пресечения - аресте. Подозрение уже неделю находится на согласовании у Генпрокурора Руслана Рябошапки, - заявил Дубинский.

Нардеп публично обратился к Генпрокурору с требованием сообщить причины "проволочки с подписанием подозрения и арестом убийцы".

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Нардеп также сообщил в своем видеоблоге, что направил запрос в ГПУ с требованием прояснить ситуацию. Он также отметил, что у него есть доказательства того, что Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, наведывается в приемную Рябошапки.

Я этот вопрос в запросе не писал, но могу задать и публично: не связано ли это с тем, что господин Стерненко лично посещает приемную господина генерального прокурора Рябошапки? Я сам это видел, - заявил нардеп.

Напомним, Дубинский появился в Раде в провокационной футболке. “Слуга народа” снова оказался в центре внимания.

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