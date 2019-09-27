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РФ свозит на Донбасс боеприпасы с коррозией - ГУР

Комментариев: 3
На Донбассе опасный груз хранится на площадках бывших заводов и предприятий.
Старые боеприпасы размещаются на временно оборудованных площадках
Старые боеприпасы размещаются на временно оборудованных площадках
Facebook(иллюстративное фото)

Россия продолжает поставку соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ оружия и боеприпасов через неконтролируемые участки границы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

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Как отмечают в украинской разведке, отдельные партии завезенных из РФ артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения.

Командование российских оккупационных войск запретило хранить на складах ракетно-артиллерийского вооружения непригодные к применению боеприпасы. Они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняются.

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“Указанная практика оккупантов хранения боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций. Для предотвращения акций протеста, в случае несчастных случаев с гибелью людей, российские администрации заблаговременно распространяют дезинформацию о террористической деятельности подразделений Объединенных сил, чтобы иметь возможность переложить вину и избежать ответственности за преступления против местного населения“, - сообщили в ГУР.

Как сообщалось 14 августа, Россия разместила в Крыму дальние беспилотники.

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Теги: Донбасс, война, Россия, боеприпасы
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Комментариев (3)
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WTF2wtf    27.09.2019, 14:30
Оценка:  +1
WTF2wtf
И что нового?
Россия фактически утилизирует свои старые вооружения и боеприпасы, ведя войну на Донбассе ... им так удобней и дешевле, а на любые проблемы насрать - они в чужой стране войну ведут
WTF2wtf    27.09.2019, 14:36
Оценка:  0
WTF2wtf
Как раз на днях в Донецке горел и взрывался небольшой склад боеприпасов ... а таких российских складов по всему Донецку и по всему оккупированному Донбассу теперь полно
Peyot    27.09.2019, 14:26
Оценка:  -2
Peyot
Зеленский же разрешил в чем проблема?
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