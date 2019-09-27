РФ свозит на Донбасс боеприпасы с коррозией - ГУР

На Донбассе опасный груз хранится на площадках бывших заводов и предприятий.

Россия продолжает поставку соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ оружия и боеприпасов через неконтролируемые участки границы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

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Как отмечают в украинской разведке, отдельные партии завезенных из РФ артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения.

Командование российских оккупационных войск запретило хранить на складах ракетно-артиллерийского вооружения непригодные к применению боеприпасы. Они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных оккупантами предприятий и почти не охраняются.

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“Указанная практика оккупантов хранения боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций. Для предотвращения акций протеста, в случае несчастных случаев с гибелью людей, российские администрации заблаговременно распространяют дезинформацию о террористической деятельности подразделений Объединенных сил, чтобы иметь возможность переложить вину и избежать ответственности за преступления против местного населения“, - сообщили в ГУР.

Как сообщалось 14 августа, Россия разместила в Крыму дальние беспилотники.

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