Джулиани заявил, что достал доказательства вмешательства Украины в выборы в США
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у него есть доказательства того, что Украина пыталась повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году. Об этом он написал в своем Twitter.
Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait!— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019
"Урок тем, у кого есть порядочность. Никогда не обвиняйте, основываясь на чистых слухах. Я не делал этого, когда в адрес Украины выдвигались обвинения в незаконном влиянии на выборы 2016 года", - отметил адвокат Трампа.
"Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это. Смотрите и ждите!" – сообщил Джулиани.
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