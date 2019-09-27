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Джулиани заявил, что достал доказательства вмешательства Украины в выборы в США

Комментариев: 2
Вскоре адвокат Трампа обещает предоставить их общественности.
Джулиани заявил, что достал доказательства о вмешательства Киева в выборы в США
Джулиани заявил, что достал доказательства о вмешательства Киева в выборы в США
EPA/UPG

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у него есть доказательства того, что Украина пыталась повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году. Об этом он написал в своем Twitter.

"Урок тем, у кого есть порядочность. Никогда не обвиняйте, основываясь на чистых слухах. Я не делал этого, когда в адрес Украины выдвигались обвинения в незаконном влиянии на выборы 2016 года", - отметил адвокат Трампа.

"Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это. Смотрите и ждите!" – сообщил Джулиани.

 

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Теги: Джулиани, Трамп, адвокат, выборы, США, Украина
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Комментариев (2)
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Антибес    27.09.2019, 14:13
Оценка:  +2
Антибес
Ждём с нетерпением!
Андрей_и_Богдан    27.09.2019, 13:59
Оценка:  -4
Андрей_и_Богдан
"Доказательства" от ПисЬкова вестимо
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