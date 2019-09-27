Джулиани заявил, что достал доказательства вмешательства Украины в выборы в США

Вскоре адвокат Трампа обещает предоставить их общественности.

Джулиани заявил, что достал доказательства о вмешательства Киева в выборы в США EPA/UPG

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у него есть доказательства того, что Украина пыталась повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году. Об этом он написал в своем Twitter.

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

"Урок тем, у кого есть порядочность. Никогда не обвиняйте, основываясь на чистых слухах. Я не делал этого, когда в адрес Украины выдвигались обвинения в незаконном влиянии на выборы 2016 года", - отметил адвокат Трампа.

"Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это. Смотрите и ждите!" – сообщил Джулиани.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.