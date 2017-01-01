Глава СНБО всё же писал заявление на увольнение – Офис президента

Ранее опровергнутые самим же Данилюком слухи о его отставке неожиданно подтвердили в президентской канцелярии.

Читай также: Глава СНБО встретился с советником по вопросам оборонной реформы из Британии

Офис президента Украины подтвердил распространенную сегодня в СМИ информацию о возможном увольнении главы Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка. Соответствующее сообщение появилось на официальном Телеграм-канале ОП.

По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня чуть ранее глава СНБО опроверг информацию о том, что собирается увольняться, и в шутку спросил об идеях новой работы для себя.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.