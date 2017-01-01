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Глава СНБО всё же писал заявление на увольнение – Офис президента

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Ранее опровергнутые самим же Данилюком слухи о его отставке неожиданно подтвердили в президентской канцелярии.
Глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк
Глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк
Фейсбук Александра Данилюка

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Офис президента Украины подтвердил распространенную сегодня в СМИ информацию о возможном увольнении главы Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка. Соответствующее сообщение появилось на официальном Телеграм-канале ОП.  

По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя Президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня чуть ранее глава СНБО опроверг информацию о том, что собирается увольняться, и в шутку спросил об идеях новой работы для себя.

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Теги: Александр Данилюк, СНБО, Офис президента, отставка
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