РФ обвинила Зеленского в бездействии по Донбассу

Зеленского упрекнули в том, что он якобы не придерживается Минских соглашений.

В РФ уже недовольны Зеленским president.gov.ua

Председатель Совета федерации -верхней палаты российского парламента - Валентина Матвиенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в "бездействии вместо прекращения огня в Донбассе и выполнения минских соглашений".

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Об этом она рассказала во время общения с журналистами, передает РИА Новости.

По словам Матвиенко, сейчас в РФ появилось разочарование касательно нового украинского президента, который показывает “полное бездействие”.

Сейчас начало появляться разочарование, вызванное его бездействием, за которое он уже несет персональную ответственность, - заявила чиновница.

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По словам Матвиенко, Зеленский сегодня поступает неправильно. В РФ уверены, что Зеленский "обязан был заявить" о приверженности выполнению Минских соглашений и представить свою дорожную карту их поэтапного выполнения.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Мендель накинулась на журналиста. Представитель СМИ хотел задать вопрос президенту.

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