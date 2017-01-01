Бронетехника и взрывы на улицах Одессы напугали жителей

Активность правоохранителей наблюдается возле исправительной колонии № 51.

27 сентября в соцсетях быстро распространилась информация о том, что в Одессе наблюдается скопление бронетехники, автоматчиков, пожарных, скорой помощи и перекрытие улиц, затем горожане начали сообщать, что слышат взрывы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Правоохранители успокаивают граждан: у исправительной колонии № 51 начались масштабные антитеррористические учения, максимально приближенные к реальности.

Бунт в колонии и массовый побег арестантов - по такой легенде работают правоохранительные органы и оперативные службы города. Утром в городе выли сирены пожарной спецтехники и “скорых“, взрывались светошумовые гранаты и происходил штурм заведения, а основная фаза учений прошла внутри колонии. Там должны сымитировать и масштабный пожар.

Как сообщалось 4 сентября, РФ направляет на Донбасс танки, САУ и минометы.

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