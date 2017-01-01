Верховная рада может до конца года легализировать игорный бизнес в Украине

Украинские власти уверены, что легализовать игорный бизнес в Украине можно в максимально сжатые сроки. В частности, еще летом Президент Владимир Зеленский дал правительству срок до 1 октября для подготовки нового законопроекта по легализации игорного бизнеса в Украине.

Не так давно нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк обратил внимание на то, что игорный бизнес в Украине, который находится сейчас “в тени“ и имеет миллиардный оборот, должен быть легализован, и парламент имеет все возможности, чтобы быстро это сделать.

Однако, как пишет «Украинформ», самого законопроекта а общем доступе пока нет. «В настоящее время точно не известно, готов ли уже соответствующий законопроект, максимально ли он продуман, чтобы защитить обывателей от игровой зависимости, а также не допустить монополии на рынке. Неизвестно также, когда парламент сможет его рассмотреть и принять», - пишет издание.

Как отмечается в статье, дискуссия о легализации игорного бизнеса ведется чуть ли не с момента запрета в 2009 году: «За последние пять лет в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов, ключевые среди них - проекты “О деятельности казино“, “О лотереях“, “О букмекерской деятельности“, “О детенизации рынка азартных игр и обеспечении доходами бюджета с целью выполнения социальных обязательств“. Более того, в 2018 году власти обещали МВФ легализовать все азартные игры, чтобы получить дополнительные поступления в бюджет. Но ни один из законопроектов не был поддержан, а обещания МВФ отложили в копилку с надписью “невыполненные».

Станут ли новые обещания очередными «невыполненными» или команда Зеленского все-таки сможет вывести «из тени» игорный бизнес, мы узнаем совсем скоро – до октября ждать осталось недолго.

