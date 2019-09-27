"Как в КНДР": в Сети оценили поведение пресс-секретаря Зеленского

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель набросилась на корреспондента Радио Свобода Сергея Андрушко, пытаясь помешать тому задать вопрос главе государства.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель – главный герой украинских и даже зарубежных СМИ. Она так активно пыталась помешать журналисту задать вопрос президенту, что прямо накинулась на него.

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Поведение Мендель активно обсуждают и украинцы в социальных сетях.

Что случилось

Видео нападения Мендель опубликовал у себя в Twitter журналист Кристофер Миллер.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) 26 сентября 2019 г.

О чем именно хотел спросить Зеленского журналист, не уточняется. Позже появилась информация о том, что Андрушко пытался взять у президента комментарий по поводу поездок его ближайшего соратника Андрея Богдана в 2013 году на переговоры в Россию вместе с тогдашним премьер-министром Николаем Азаровым.

Зеленский дает интервью СМИ в Нью-Йорке. Однако именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве, - отметил Миллер.

В Офисе президента эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

При этом на видео видно, что Зеленский никак не отреагировал на то, что произошло, и проигнорировал вопрос журналиста.

Реакция

Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?! На момент, когда меня выбрали в совет по вопросам защиты свободы слова при президенте, я уже видел эти кадры. Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером показывать, как нужно относиться к СМИ, - написал журналист Михаил Ткач.

В Сети журналисты шутят, что Мендель лучше было бы работать охранником, а не пресс-секретарем.

Также спикеру Зеленского вспоминают ее слова об открытости и свободе прессы, которые она произносила после назначения на должность.

Вместе с тем, есть и те, кто говорят, что поступок Мендель нельзя сравнивать с тем, как действовали против журналистов во времена президентства Виктора Януковича.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Мендель накинулась на журналиста. Представитель СМИ хотел задать вопрос президенту.

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