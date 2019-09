"Как в КНДР": в Сети оценили поведение пресс-секретаря Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель – главный герой украинских и даже зарубежных СМИ. Она так активно пыталась помешать журналисту задать вопрос президенту, что прямо накинулась на него.

Поведение Мендель активно обсуждают и украинцы в социальных сетях.

Что случилось

Видео нападения Мендель опубликовал у себя в Twitter журналист Кристофер Миллер.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe