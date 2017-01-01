В Украине разоблачили ОПГ похитителей элитных авто

Установлена причастность к деятельности группировки сотрудника ГУ Нацполиции в Киевской области.

Сотрудники СБУ ликвидировали межрегиональную организованную группировку, которая специализировалось на завладении элитными автомобилями с использованием специальных технических средств. Действовали бандиты по всей территории Украины.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, участники группировки переоборудовали украденные авто и реализовывали их запчастями. Они также вымогали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости машин за их возвращение. Злоумышленники действовали под общим руководством известного “криминального авторитета”.

Правоохранители задержали “на горячем” активных членов трех региональных ячеек группировки. У преступников изъяли похищенные транспортные средства, так называемые “двойники”, специальные технические средства, устройства для отпирания и заведения транспортных средств различных марок, поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, оружие и наркотики.

Кроме того, установлена причастность к деятельности группировки сотрудника ГУ Нацполиции в Киевской области, который за вознаграждение “закрывал глаза” на деятельность злоумышленников.

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Во время досудебного следствия задокументировано 17 фактов незаконного завладения элитными авто общей стоимостью почти 400 тысяч долларов США, два эпизода использование специальных технических средств для угона машин и один факт вымогательства денег за возврат автомобилей. Кроме того, правоохранители вернули законным владельцам 8 похищенных транспортных средств и предупредили на стадии покушения на незаконное завладение тремя транспортными средствами.

Тринадцати участникам группировки объявлены подозрения, восьми из них, в том числе “криминальному авторитету”, в совершении тяжких и особо тяжких преступлений по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации). Полицейскому по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщалось в ноябре 2018, СБУ блокировала схему легализации угнанных автомобилей.

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