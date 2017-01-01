ГБР заочно уведомило экс-депутата Жеваго о подозрении в растрате

Олигарха подозревают в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит".

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Работники Государственного бюро расследований заочно вручили уведомление о подозрении бывшему народному депутату Константину Жеваго. Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

У меня новые подробности по делу растраты средств банка“ Финансы и Кредит “. Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривень банка “Финансы и кредит“, - сообщила она.

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По информации Варченко, во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком “Финансы и кредит“ и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка “Финансы и кредит“ 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк “Финансы и кредит“ был объявлен неплатежеспособным.

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Работники ГБР, ГПУ и Нацполиции в рамках двух уголовных производств проанализировали документы по хозяйственной деятельности и финансовым операциям между банковскими учреждениями. Следователи собрали материалы, давшие основание считать, что народный депутат ВР III-VIII созывов, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег финучреждения.

Во время следствия также выяснилось, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому бывшему депутату, уточнила Варченко.

Напомним, ранее на сайте Генпрокуратуры была опубликована повестка для Константина Жеваго с требованием прибыть в ГБР для вручения подозрения.

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