Перевел "ЛНР" более 100 млн грн: В Запорожье поймали "финансиста" боевиков

Через задержанного сепаратиста террористам шли огромные суммы.

Контрразведка Службы безопасности Украины заявила о задержании бывшего сотрудника МВД Украины, который обвиняется в масштабных финансовых операциях для нужд боевиков так называемой ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: Заработал на яхту в Ницце: в Киеве задержан поставщик лекарств в ДНР

“Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 ОГМСБр 2 АК НС террористической организации “ЛНР“, где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков“, – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, “финансист“ обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной территории Луганской области и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллионов гривен.

Полученные деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность. Значительная часть доходов поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

Читай также: Харьковский бизнесмен поставлял в ЛНР запчасти для патронного завода - СБУ

Мужчину задержали в Запорожской области. У него изъяли документацию и другие доказательства, “подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта “финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НС ЛНР“. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Как сообщалось, в марте 2018 в Харькове задержали владельца сети супермаркетов в “ДНР“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram