Включение расходов на доставку в "Роттердам+" гарантировало поставку угля, - Прокип

Затраты на доставку угля в формуле “Роттердам+“ выполняли важную функцию - гарантировали стабильность обеспечения сырьем для тепловой генерации. Об этом в эфире телеканала “Прямой“ сообщил эксперт программы “Энергетика“ аналитического центра “Украинский институт будущего“ Адриан Прокип.

Об этом сообщают Украинские Новости.

“У нас закладывалась цена угля в Роттердаме плюс расходы на доставку морем и затраты на доставку территорией Украины. В чем сила привязки к паритету импортному с учетом расходов на доставку? Это есть страховой предохранитель. Если вдруг у нас цена будет ниже, чем, как мы называем это, “Роттердам+“, если вдруг один из игроков рынка отказывается поставлять, у нас всегда есть гарантированный источник поставки, то есть это “Роттердам“ плюс расходы на доставку, и мы получаем эту цену. То есть, это есть инструмент предотвращения“ - уверен А.Прокип.

Тем самым, эксперт опроверг позицию Национального антикоррупционного бюро Украины, детективы которого сомневались в целесообразности включения логистических расходов на доставку угля. Напомним, НАБУ не выдвигает претензии к индексу API2, на основе которого рассчитывают цену угля по формуле “Роттердам+“, но сомневаются в обоснованности включения расходов на доставку угля.

Раньше энергоэксперты заявляли, что дело НАБУ по “Роттердам+“ основано на непонимании экономических законов и не имеет судебной перспективы. А также отмечали, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.