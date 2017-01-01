Украина разрешила Польше проводить поисково-эксгумационные работы

Но с условием, что Польша может быть лишь заказчиком работ, а непосредственный исполнитель должен быть украинским.

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Украина передала Польше формальное согласие на проведение эксгумационных работ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, сообщает “Польское Радио”.

Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона позже должна выбрать исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель, должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами, — пояснил вице-министр.

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В то же время, как сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, документ, который предоставила Украина, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти для проведения эксгумации.

Этот перечень мы передали Институту национальной памяти, и сейчас будем поддерживать коллег из института в этой процедуре, — отметил дипломат.

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Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Напомним, ранее Польша направила Украине обращение насчет восстановления эксгумации.

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