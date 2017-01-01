На Полтавщине задержан прокурор на взятке в пять тысяч долларов

В ГБР готовят сообщение о подозрении задержанной и ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

В ГБР возбудили уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды в крупном размере Цензор.net

Следователи Государственного бюро расследований задержали начальницу одного из отделов Лубенской местной прокуратуры Полтавской области во время получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 26 сентября.

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"По предварительной информации, прокурор требовала от обвиняемого 5000 долларов США за заключение соглашения о признании виновности и изменение обвинения на менее тяжкое", – говорится в сообщении.

Сейчас готовится сообщение о подозрении задержанной и ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности. Возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды в крупном размере (ч.3 ст.368 УК Украины).

В случае доказательства вины задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось 31 августа, в ГБР рассказали о вымогателях от имени Зеленского.

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