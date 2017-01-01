Хасиды устроили концерт в аэропорту Одессы

В сети появилось веселое видео.

В Украину активно прибывают хасиды. Часть паломников в аэропорту Одессы устроили настоящий концерт.

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Видео веселья опубликовал на своей странице в Facebook директор музея Холокоста в Одессе Павел Козленко.

Автор видео рассказал, что концерт в одесском аэропорту устроили в 4 часа утра. Даже столь раннее время не стало преградой для хасидов.

Доброе утро, Одесса. Аэропорт 4 утра, - написал автор видео.

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Напомним, в Умань охранять праздник хасидов прибыл отряд полиции из Израиля. В Умань прибыло 20 полицейских государства Израиль. Они будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями.

В Умани начал свою миссию отряд полицейских Израиля, уточнили в полиции. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

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