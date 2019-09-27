"Не самый галантный джентельмен": Мендель заверила, что не толкала журналиста

В США "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу, пояснила при этом она.

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Пресс-секретарь президента Юля Мендель заявляет, что не толкала и не набрасывалась на журналиста "Схем" Сергея Андрушко. Об этом она написала в Facebook.

"К концу первого месяца работы в Офисе президента узнала, что купила Lexus и повесила номера со своей фамилией. Связали со всеми возможными олигархами", - пишет она.

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"На второй месяц в медиа писали, что я купила квартиру за новую зарплату. На третьей - что дала команду голосовать за неприкосновенность. Теперь пишут, что избила журналиста, вдвое больше себя. Призываю всех проверять информацию", - подчеркнула пресс-секретарь.

В США "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу, иначе журналиста арестуют, заверила при этом она.

"Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, выдавая себя за журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - отметила Мендель.

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"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала", - пояснила пресс-секретарь Зеленского.

"Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное "нет“ не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - призвала она.

Напомним, ранее пользователи соцсетей оценили поведение Мендель в США.

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