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"Не самый галантный джентельмен": Мендель заверила, что не толкала журналиста

Комментариев: 13
В США "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу, пояснила при этом она.
Мендель призвала не бросаться на политиков ради красивой картинки
Мендель призвала не бросаться на политиков ради красивой картинки
Facebook Юлии Мендель

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Пресс-секретарь президента Юля Мендель заявляет, что не толкала и не набрасывалась на журналиста "Схем" Сергея Андрушко. Об этом она написала в Facebook.

"К концу первого месяца работы в Офисе президента узнала, что купила Lexus и повесила номера со своей фамилией. Связали со всеми возможными олигархами", - пишет она.

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"На второй месяц в медиа писали, что я купила квартиру за новую зарплату. На третьей - что дала команду голосовать за неприкосновенность. Теперь пишут, что избила журналиста, вдвое больше себя. Призываю всех проверять информацию", - подчеркнула пресс-секретарь.

В США "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу, иначе журналиста арестуют, заверила при этом она.

"Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, выдавая себя за журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - отметила Мендель.

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"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала", - пояснила пресс-секретарь Зеленского.

"Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное "нет“ не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - призвала она.

Напомним, ранее пользователи соцсетей оценили поведение Мендель в США.

 

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Теги: Мендель, журналист, США, Нью-Йорк
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Комментариев (15)
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ЗаУкраину    27.09.2019, 17:32
Оценка:  0
ЗаУкраину
Трамп резко отреагировал на освещение прессой, в частности телеканалом CNN, его встречи с президентом Украины в Нью-Йорке 25 сентября: «Вы знаете этих животных из прессы. Они животные. Они одни из самых худших людей, которых вы когда-либо встречали. Они подонки. Многие из них мрази».
ParisMA    27.09.2019, 17:23
Оценка:  +1
ParisMA
если бы у нашего народа были мозги - это было бы здорово! посмотрите видео - она реально на не не бросалась
Андрей_и_Богдан    27.09.2019, 17:00
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Не знаю какой из Андрушко джентльмен, но мАндель "лядь" буйная!
korvin_ral    27.09.2019, 16:46
Оценка:  +2
korvin_ral
Набросилась и избила, запинала ногами бедного мальчишку =)
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 16:53
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Тем более ей не стоило этого делать.
WTF2wtf    27.09.2019, 16:29
Оценка:  -3
WTF2wtf
А есть видео?
Из-за чего вообще возня?
BabaYul    27.09.2019, 16:31
Оценка:  +4
BabaYul
Есть. И видео и фото.
WTF2wtf    27.09.2019, 16:33
Оценка:  -5
WTF2wtf
Ольшанскин, а где видео?
Фото повеселило ... девка ловит здорового жлоба ))
ParisMA    27.09.2019, 17:22
Оценка:  +3
ParisMA
WTF2wtf видео есть, в сети! не понятно в чём проблема?
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 16:18
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Да. Не толкала. Бросилась на него как курица на коршуна, защищая цыпленка.
Peyot    27.09.2019, 16:18
Оценка:  +1
Peyot
А на видео где эта курица брсается на журналиста - это не она.... нет предела зеленым сцакам в глаза 73%....
Бигсэм    27.09.2019, 16:17
Оценка:  +4
Бигсэм
Пытается плавно съехать, да, ведь, все уже видели бешеную цепную суку, которая охраняет личное пространство президента, который со своим поведением недалеко от неё ушел.
WTF2wtf    27.09.2019, 16:30
Оценка:  -3
WTF2wtf
Так она на кого-то бросалась?
А охрана что делала?
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 16:46
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
У Андрушко пока еще нет охраны.
WTF2wtf    27.09.2019, 17:33
Оценка:  -1
WTF2wtf
Охрана президента.
Почему девка какая-то кого-то ловит рядом с президентом? А что делает охрана?
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