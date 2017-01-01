В Крыму начались обыски у главы регионального Меджлиса в Судаке

Силовики пришли с обысками в дом Ильвера Аметова, а также в кафе, которое ему принадлежит.

В Судаке в аннексированном Крыму российские силовики проводят обыск в доме ветерана крымскотатарского национального движения Ильвера Аметова, а также в принадлежащем ему кафе.

Об этом в Facebook сообщает крымскотатарский активист Заир Смедляев в пятницу, 27 сентября.

“Обыск в Судаке в доме и в кафе активиста Ильвер агъа Аметова”, - написал Смедляев.

Стоит отметить, что в 2015-ом и 2017-ом годах оккупационные власти уже проводили обыски в доме главы Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова. В мае 2017 года в ходе обыска в его доме силовики избили и увезли из дома его сына, а также заблокировали квартал компактного проживания крымских татар в селе Морское близ Судака.

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В соцсетях активисты также сообщают, что в доме около 20 вооруженных силовиков, которые предъявили постановление на обыск по трем статьям: ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет), ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, с начала года в Крыму арестовали 57 крымских татар. Власти в аннексированном Крыму 73 раза устраивали незаконные обыски.

В последний раз новости об обысках у крымских татар поступали 19 сентября. Тогда российские силовики ворвались с обысками в дом крымских татар в селе Солнечная Долина под Судаком.

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