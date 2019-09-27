ГПУ изучит законопроекты об амнистии боевиков "ЛДНР"
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Генеральная прокуратура Украины “прорабатывает“ законопроекты об амнистии боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал журналист Сергей Иванов.
Надеюсь, у прокуроров хватит здравого смысла не подписываться на этот бред, ведь если что-то и способно запустить цепную реакцию насилия в масштабах всей страны, то это амнистия убийцам наших воинов, – написал он.
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Также журналист заявил, что общался с рядовыми сотрудниками Генеральной прокуратуры, и они высказались категорически против такой амнистии.
Как указано в сообщении, речь идет о двух законопроектах под номерами 1089 и 1089-1. Авторами законопроекта №1089 являются народные депутаты Вадим Новинский, Виктория Гриб, Муса Магомедов, Сергей Магера (все внефракционные, но выдвигались от “Оппозиционного блока”) и самовыдвиженец Дмитрий Шпенов. Законопроект №1089-1 подан депутатами от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестором Шуфричем, Вадимом Рабиновичем и Василием Нимченко.
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В конце опубликованного журналистом распоряжения ГПУ указано, что по данным законопроектам нужно предоставить “замечания и предложения“.
Напомним, по данным СБУ, на Донбассе у боевиков остаются в плену 227 украинцев.
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"за умови, що такі дії не спричинили смерть потерпілого (потерпілих), та не спричинили середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження."
... обращаю внимание, что это проект закона от партии кума Путина!
И в этом проекте убийц амнистия не касается!
Путин прекрасно понимал, что в этой его войне будт жертвы, когда решил захватить Крым и Донбасс ... и это все на его совести.
Сама российская армия у себя в стране действовала на порядок жестче и положила мирняка наааамного больше
Я понимаю, что он это все знал и ему насрать ... но это жестяк такой, что просто писец. Это практически уровень гитлера ...