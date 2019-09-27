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ГПУ изучит законопроекты об амнистии боевиков "ЛДНР"

Комментариев: 13
Прокуратура хочет внести свои "замечания и предложения" в поданные оппозиционерами законопроекты.
ГПУ внесет свои "предложения" в законопроект об амнистии ДНРовцев
ГПУ внесет свои "предложения" в законопроект об амнистии ДНРовцев
ria-m.tv

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Генеральная прокуратура Украины “прорабатывает“ законопроекты об амнистии боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал журналист Сергей Иванов.

Надеюсь, у прокуроров хватит здравого смысла не подписываться на этот бред, ведь если что-то и способно запустить цепную реакцию насилия в масштабах всей страны, то это амнистия убийцам наших воинов, – написал он.

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Также журналист заявил, что общался с рядовыми сотрудниками Генеральной прокуратуры, и они высказались категорически против такой амнистии.

Как указано в сообщении, речь идет о двух законопроектах под номерами 1089 и 1089-1. Авторами законопроекта №1089 являются народные депутаты Вадим Новинский, Виктория Гриб, Муса Магомедов, Сергей Магера (все внефракционные, но выдвигались от “Оппозиционного блока”) и самовыдвиженец Дмитрий Шпенов. Законопроект №1089-1 подан депутатами от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестором Шуфричем, Вадимом Рабиновичем и Василием Нимченко.

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В конце опубликованного журналистом распоряжения ГПУ указано, что по данным законопроектам нужно предоставить “замечания и предложения“.

Опубликованный журналистом документ ГПУ
Опубликованный журналистом документ ГПУ
Фейсбук Сергея Иванова

Напомним, по данным СБУ, на Донбассе у боевиков остаются в плену 227 украинцев.

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Теги: ГПУ, законопроект, амнистия, боевики ЛДНР, ОПЗЖ, Оппозиционный блок
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Комментариев (14)
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SANDMAN    27.09.2019, 17:36
Оценка:  0
SANDMAN
Никакой амнистии , только расстрел!
Alcoolique    27.09.2019, 17:27
Оценка:  +2
Alcoolique
пздц...читать противно.
tinkerrr    27.09.2019, 17:04
Оценка:  -4
tinkerrr
Амнистия неизбежна, как и майдановцев - суть то событий одна и та же - силовая защита своих интересов.
WTF2wtf    27.09.2019, 17:14
Оценка:  +5
WTF2wtf
Российские оккупанты должны убраться с оккупированной в 2014-м россией части Украины
tinkerrr    27.09.2019, 17:16
Оценка:  -3
tinkerrr
Хорошо
WTF2wtf    27.09.2019, 17:01
Оценка:  +5
WTF2wtf
Из текста этого законопроекта об амнистии:
"за умови, що такі дії не спричинили смерть потерпілого (потерпілих), та не спричинили середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження."

... обращаю внимание, что это проект закона от партии кума Путина!
И в этом проекте убийц амнистия не касается!
tinkerrr    27.09.2019, 17:06
Оценка:  -6
tinkerrr
Думаю, украинцы совершили больше убийств жителей Донбасса, а детей так вообще(
WTF2wtf    27.09.2019, 17:17
Оценка:  +5
WTF2wtf
То есть оккупанты не виноваты в том, что они тут 5 лет войну ведут?
Путин прекрасно понимал, что в этой его войне будт жертвы, когда решил захватить Крым и Донбасс ... и это все на его совести.
Сама российская армия у себя в стране действовала на порядок жестче и положила мирняка наааамного больше
WTF2wtf    27.09.2019, 17:18
Оценка:  +4
WTF2wtf
вопрос, что будет с теми наемниками россиян, на кого амнистия не распостраняется ... всех этих своих убийц россия у себя спрячет?
tinkerrr    27.09.2019, 17:20
Оценка:  -5
tinkerrr
Путин хотя бы ПОНИМАЛ, а вот майдановцы по ходу ничего не понимали, когда лозунгами и призывами начали страну разъединять на хороших и плохих, вот и получили раскол.
WTF2wtf    27.09.2019, 17:23
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ооооо ... ПОНИМАЛ, что идет хоронить тысячи и грабить миллионы местных?
Я понимаю, что он это все знал и ему насрать ... но это жестяк такой, что просто писец. Это практически уровень гитлера ...
WTF2wtf    27.09.2019, 17:24
Оценка:  +3
WTF2wtf
и называть иностранную оккупацию каким-то "расколом" - это просто лицемерие ...
tinkerrr    27.09.2019, 17:24
Оценка:  -4
tinkerrr
УКраинцы совершали и пытки и убийства и и изнасилования жителей Донбасса...
tinkerrr    27.09.2019, 17:27
Оценка:  -1
tinkerrr
Украинцы и убивали и пытали и насиловали жителей Донбасса...
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