ГПУ изучит законопроекты об амнистии боевиков "ЛДНР"

Прокуратура хочет внести свои "замечания и предложения" в поданные оппозиционерами законопроекты.

ГПУ внесет свои "предложения" в законопроект об амнистии ДНРовцев ria-m.tv

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Генеральная прокуратура Украины “прорабатывает“ законопроекты об амнистии боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал журналист Сергей Иванов.

Надеюсь, у прокуроров хватит здравого смысла не подписываться на этот бред, ведь если что-то и способно запустить цепную реакцию насилия в масштабах всей страны, то это амнистия убийцам наших воинов, – написал он.

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Также журналист заявил, что общался с рядовыми сотрудниками Генеральной прокуратуры, и они высказались категорически против такой амнистии.

Как указано в сообщении, речь идет о двух законопроектах под номерами 1089 и 1089-1. Авторами законопроекта №1089 являются народные депутаты Вадим Новинский, Виктория Гриб, Муса Магомедов, Сергей Магера (все внефракционные, но выдвигались от “Оппозиционного блока”) и самовыдвиженец Дмитрий Шпенов. Законопроект №1089-1 подан депутатами от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестором Шуфричем, Вадимом Рабиновичем и Василием Нимченко.

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В конце опубликованного журналистом распоряжения ГПУ указано, что по данным законопроектам нужно предоставить “замечания и предложения“.

Опубликованный журналистом документ ГПУ Фейсбук Сергея Иванова

Напомним, по данным СБУ, на Донбассе у боевиков остаются в плену 227 украинцев.

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