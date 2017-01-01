В НАБУ заверили, что сын Байдена не фигурирует в их расследованиях

В ведомстве рассказали, что расследуют совершение неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен Виктора Януковича.

В НАБУ рассказали, какие дела расследуют, и почему Байден им не интересен пресс-служба НАБУ

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В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена не фигурирует ни в одном расследовании Бюро. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В ведомстве рассказали, что расследуют совершение неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен Виктора Януковича.

Речь идет о нарушениях выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряда предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарных владельцем - экс-министр экологии.

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В то же время в НАБУ отметили, что речь идет о событиях 2010-2012 годов - то есть, НАБУ не расследует деятельность компании Burisma за период, когда в ее правление входил сын Джо Байдена Хантер.

“Изменения в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, состоялись только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ“, - подчеркнуло ведомство.

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“Проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления, не является задачей НАБУ“, - пояснила пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп отреагировал на публикацию жалобы спецагента.

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