Презентация IQOS 3 DUO в Токио. Что уже известно о новой модели?

25 сентября в Токио показали новую модель IQOS. По традиции раз в год Philip Morris презентует обновление линейки устройств для нагревания табака IQOS. В 2017 году на рынок выпустили модель IQOS 2.4 Plus со встроенным Bluetooth. В 2018 – сразу два гаджета с полностью новым функционалом и дизайном, IQOS 3 и IQOS 3 Multi.

Мы собрали всю информацию, какую только смогли, о новинке 2019 года, чтобы разобраться, чем в этот раз нас решили удивить Philip Morris.

Два стика подряд!

Новая версия называется IQOS 3 DUO. Duo означает «два», «двойной». В этом слове и скрывается главная фишка этой модели – возможность использовать два стика подряд без перерыва на подзарядку. Это как раз то, о чем многократно просили пользователи: дайте нам возможность использовать два стика один за другим, а не заканчивать перекур тогда, когда этого требует батарея.

Внешне девайс практически не отличается от предыдущей модели IQOS 3. Такой же лаконичный дизайн и приятный матовый корпус, без лишних надписей и кнопок. Все максимально просто и интуитивно. Но теперь на держателе и зарядном устройстве можно заметить по два огонька индикатора заряда, по одному на каждый стик.

Супер ускоренная зарядка

Между двумя стиками IQOS 3 DUO подзаряжать не нужно. А полностью разряженный держатель IQOS 3 DUO заряжается до первого стика за 1 минуту 50 секунд. Чтобы восполнить заряд до 2 стиков понадобится еще 3 минуты 25 секунд.

Сравним между собой скорость зарядки у разных моделей IQOS:

IQOS 3 DUO – 1:50 мин (после 2 стиков)

IQOS 3 – 3:30 мин

IQOS 2.4 Plus – 4:10 мин

Как видим, новая модель заряжается вдвое быстрее по сравнению даже с суперсовременным IQOS 3.

Батарея со встроенным интеллектом

В социальных сетях ходят интересные слухи. Блоггеры постят, что до первого стика новый IQOS заряжается намного быстрее, чем заявляет производитель. Счет идет не на минуты, а на секунды. Закономерность пока что уловили такую: если свои два стика используешь быстро, не растягивая удовольствие на законные 6 минут на каждый стик, то потом умная электроника использует сэкономленный ресурс батареи на сверхскоростную зарядку. После двух быстро использованных стиков держатель снова приходит в готовность для третьего за 10-20 секунд!

4. Новые аксессуары

Есть новости и для любителей аксессуаров для IQOS. Анонсированы 4 новых цвета боковых панелей и ограниченная серия IQOS 3 DUO медного цвета. Количество возможных комбинаций аксессуаров выросло до 960.

Справка:

IQOS – это система нагревания табака от Philip Morris International. В отличие от сигарет IQOS не поджигает табак, а нагревает его до 350⁰С. За счет отсутствия горения из процесса устраняется все лишнее и вредное – дым, пепел, запах, въедающийся в кожу, канцерогенные продукты горения. Суммарно количество вредных веществ в аэрозоле IQOS снижается на 95% по сравнение с сигаретным дымом. По информации iqos.ua.

Хотя в Украине бренд только недавно отпраздновал свое трехлетие, аудитория у него тут уже очень солидная – уже 400 000 курильщиков перешли с сигарет на IQOS.

Ждем новостей от IQOS и официального запуска IQOS 3 DUO в Украине.