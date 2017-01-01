В Тернополе нарушитель покусал полицейского

Подозреваемый в угоне автомобиля мужчина аргументировал свою позицию зубами.

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Житель Тернополя укусил за руку полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Происшествие случилось в четверг, 26 сентября, около 8 часов утра. 22-летний правонарушитель, которого обоснованно подозревают в незаконном завладении транспортным средством, не выполнил законные требования сотрудника полиции. При этом набросился на него и укусил за предплечье правой руки, - говорится в сообщении.

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После нападения полицейскому была оказана медицинская помощь и его отпустили домой. Злоумышленник задержан, ему инкриминируют часть 2 статьи 345 УК - умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей. Продолжается следствие.

Напомним, летом за похожее преступление “кусачую“ девушку приговорили к 2 годам тюрьмы.

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