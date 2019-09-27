Скандальные высказывания Трампа и Зеленского во время их телефонного разговора – не повод для пересмотра внешней политики ФРГ.

Германия не будет пересматривать отношения с Украиной Фейсбук

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Официальный Берлин не комментирует высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время скандального телефонного разговора, в котором они критиковали канцлера Ангелу Меркель. Однако в канцелярии немецкого канцлера уверяют, что пересматривать отношения с Украиной в Германии не планируют. Об этом на брифинге в пятницу заявил официальный представитель Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, пишет “Укринформ“.

В то же время он констатировал, что Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, осуществления ею реформ.

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Представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль в свою очередь уточнил, что участие Германии в делах Украины очень велико. По данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества), ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане оказания помощи Украине после США и ЕС, в который ФРГ также делает взносы. К тому же Берлин очень сильно занят политически в вопросе разрешения конфликта, в том числе в “нормандском формате“, и играет важную роль в Минском процессе.

И мы будем продолжать активно участвовать, - заверил дипломат.

Напомним, в Германии рассказали, сколько денег выделили Украине за 5 лет.

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