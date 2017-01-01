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Работа прокуратуры может подвиснуть на время переаттестации - Холодницкий

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Заместитель генпрокурора и руководитель САП Назар Холодницкий высказал предостережение по переаттестации прокуроров.
Холодницкий высказался о реформе САП
Холодницкий высказался о реформе САП
Facebook Назара Холодницкого

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Заместитель генпрокурора и руководитель САП Назар Холодницкий высказал предостережение по переаттестации прокуроров, пишет НВ.

"Я думаю, что те, кто работают нормально, качественно, они пройдут, уже это проходили. Единственный риск, который я вижу на период прохождения аттестации - это то, что работа прокуратуры может на время стать в режиме стенд-бай".

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"Когда висит дамоклов меч увольнения, никто не будет думать о показателях или каких-то раскрытиях, когда нужно сидеть и зубрить тесты", - отметил Холодницкий.

По его словам, это уже наблюдалось в 2015 году на региональном уровне. "Когда работа отходила на второй план, а все были в тестах, так как все хотят остаться", - говорит глава САП.

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"Как это будет сейчас - есть опасения, что это может повториться, но в конце концов генеральный прокурор знает, что делает, поэтому я думаю, что эти проблемы не должны возникнуть. Посмотрим на практике", - добавил Холодницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп просил Зеленского оставил Юрия Луценко генпрокурором.

 

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Теги: Холодницкий, САП, переаттестация, прокуратура
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