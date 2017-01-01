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Член наркогруппировки обстреливал дома из гранатометов

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Жертвами становились свидетели деятельности преступников. СБУ задержала злоумышленника, когда тот пытался сбежать в аннексированный Крым.
СБУ задержала члена наркогруппировки, который обстреливал дома из гранатометов
СБУ задержала члена наркогруппировки, который обстреливал дома из гранатометов
antikor.com.ua

Сотрудники СБУ задержали члена наркогруппировки Химпром, который запугивал свидетелей деятельности группировки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 27 сентября.

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Злоумышленник поджигал квартиры свидетелей и обстреливал их частные дома из гранатометов.

Члена наркогруппировки задержали на пункте пропуска Каланчак, когда тот пытался убежать в аннексированный Крым. На полуострове злоумышленники хотели переждать, а потом опять вернуться к своей наркодеятельности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в создании преступной организации. Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.

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Напомним, в Нигерии из школы освободили 300 учеников, подвергавшихся пыткам. Тела пострадавших обезображены следами побоев и издевательств, некоторых подвергали сексуальному насилию.

 

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Теги: наркотики, СБУ, группировка, задержание
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