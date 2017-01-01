Член наркогруппировки обстреливал дома из гранатометов

Жертвами становились свидетели деятельности преступников. СБУ задержала злоумышленника, когда тот пытался сбежать в аннексированный Крым.

СБУ задержала члена наркогруппировки, который обстреливал дома из гранатометов antikor.com.ua

Сотрудники СБУ задержали члена наркогруппировки Химпром, который запугивал свидетелей деятельности группировки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 27 сентября.

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Злоумышленник поджигал квартиры свидетелей и обстреливал их частные дома из гранатометов.

Члена наркогруппировки задержали на пункте пропуска Каланчак, когда тот пытался убежать в аннексированный Крым. На полуострове злоумышленники хотели переждать, а потом опять вернуться к своей наркодеятельности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в создании преступной организации. Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.

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Напомним, в Нигерии из школы освободили 300 учеников, подвергавшихся пыткам. Тела пострадавших обезображены следами побоев и издевательств, некоторых подвергали сексуальному насилию.

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