Член наркогруппировки обстреливал дома из гранатометов
Сотрудники СБУ задержали члена наркогруппировки Химпром, который запугивал свидетелей деятельности группировки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 27 сентября.
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Злоумышленник поджигал квартиры свидетелей и обстреливал их частные дома из гранатометов.
Члена наркогруппировки задержали на пункте пропуска Каланчак, когда тот пытался убежать в аннексированный Крым. На полуострове злоумышленники хотели переждать, а потом опять вернуться к своей наркодеятельности.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в создании преступной организации. Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.
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Напомним, в Нигерии из школы освободили 300 учеников, подвергавшихся пыткам. Тела пострадавших обезображены следами побоев и издевательств, некоторых подвергали сексуальному насилию.
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