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"Мы допросили Порошенко без пиара и сенсаций" - Холодницкий

Комментариев: 1
В специализированной прокуратуре подчеркнули, что обошлись без публичных повесток, и работа пошла нормально.
Холодницкий рассказал об адекватном допросе Порошенко
Холодницкий рассказал об адекватном допросе Порошенко
Facebook Назара Холодницкого

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САП в понедельник, 23 сентября, допросила экс-президента Петра Порошенко без "пиара" и публичных повесток. Речь идет о допросе в НАБУ, отметил директор САП Назар Холодницкий, передает НВ.

"Мы из этого не делали сенсацию, пришел на допрос, допросили в НАБУ, и совершенно нормально пошел нормальный юридический разговор и работа", - заверил он. "Без пиара, без публикации публичных повесток", - отметил Холодницкий.

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В то же время, подробности допроса директор антикоррупционной прокуратуры раскрывать отказался, сославшись на тайну следствия.

Напомним, ранее Холодницкий высказал мнение, что работа прокуратуры может быть не особо эффективной во время аттестации.

 

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Теги: САП, Холодницкий, Порошенко, НАБУ, допрос
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Комментариев (1)
colavova    27.09.2019, 18:46
Оценка:  0
colavova
ты заходи, если шо..
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