"Мы допросили Порошенко без пиара и сенсаций" - Холодницкий
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САП в понедельник, 23 сентября, допросила экс-президента Петра Порошенко без "пиара" и публичных повесток. Речь идет о допросе в НАБУ, отметил директор САП Назар Холодницкий, передает НВ.
"Мы из этого не делали сенсацию, пришел на допрос, допросили в НАБУ, и совершенно нормально пошел нормальный юридический разговор и работа", - заверил он. "Без пиара, без публикации публичных повесток", - отметил Холодницкий.
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В то же время, подробности допроса директор антикоррупционной прокуратуры раскрывать отказался, сославшись на тайну следствия.
Напомним, ранее Холодницкий высказал мнение, что работа прокуратуры может быть не особо эффективной во время аттестации.
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