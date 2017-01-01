Фракция "Батькивщина" – главные прогульщики новой Рады

А вот депутаты из фракции Медведчука любят игнорировать голосования, даже присутствуя в зале.

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Самыми дисциплинированными депутатами Верховной Рады в первый месяц ее работы стали “Слуги народа“, а лидером по числу прогулов оказалась “Батькивщина“. Об этом говорят результаты исследования, проведенного гражданской сетью “Опора“.

Согласно исследованию, депутаты из фракции “Слуга народа“ в общей сложности пропустили 4,1% голосований, тогда как депутаты из “Батькивщины“ - 30,3%.

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Также в “Опоре“ собрали и другую занимательную статистику по работе новоизбранного парламента. Например, кнопку “за“ во время голосований чаще всего нажимали депутаты фракции “Слуга народа“ (80,9%), реже всего - депутаты из “Оппозиционной платформы За жизнь“ (9%).

Кнопку “против“ активнее всех нажимали депутаты “Европейской солидарности“ (8,1%), реже всех – “Батькивщина“ (0,7%). Порошенковцы оказались главными любителями кнопки “воздержаться“ - 20,4% голосований.

А вот “Оппозиционная платформа“ оказалась лидером по такому показателю как неучастие в голосовании (присутствуя в парламенте) - 52,4%.

Общая статистика голосований по фракциям oporaua.org

Напомним, представитель президента предлагает штрафовать депутатов-кнопкодавов на 85 тыс. грн.

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