Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ нашла признаки коррупции в документах о покупке "скорых" на 100 млн

Комментариев: 1
Министр Зоряна Скалецкая получила на подпись документы о закупке автомобилей скорой помощи.
Зоряна Скалецкая получила информацию от СБУ о возможном факте коррупции
Зоряна Скалецкая получила информацию от СБУ о возможном факте коррупции
РБК-Украина

Служба безопасности Украины уведомила министра здравоохранения о признаках коррупции, выявленных в поданных ей на подпись документах о закупке автомобилей скорой помощи на сумму 100 млн гривен. Об этом сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook в пятницу, 27 сентября.

"СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн гривен. Об этом несколько недель назад я уведомила департаменты здравоохранения в областях", – написала она.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова, в целом ведомство планирует приобрести 237 автомобилей скорой помощи типа "В" на общую сумму 559 млн гривен и 59 автомобилей типа "С" на общую сумму 181,8 млн гривен.

Согласно данным СБУ, в процессе анализа данных единой электронной системы закупок ProZorro было выявлено, что требования к автомобилям скорой помощи были прописаны предыдущим руководством Минздрава так, чтобы требованиям могли соответствовать только автомобили, поставляемые на территорию Украины единственным поставщиком или аффилированными с ним структурами.

Ранее стало известно, что Зоряна Скалецкая намерена провести кадровый аудит в Минздраве, чтобы закончить "войну" в ведомстве. Она утверждает, что в ведомстве останутся только лучшие работники.

Подробно о конфликте в Минздраве можно почитать в материале Корреспондент.net.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, коррупция, Минздрав, МОЗ, скорая помощь, борьба с коррупцией, скорая, Коррупция в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    27.09.2019, 18:59
Оценка:  0
Woodbrother
Слуга народа не ворует, он берет свое сотнями миллионов долларов. 72% ЗЕ дуриков просто млеют от счастья .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь