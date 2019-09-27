СБУ нашла признаки коррупции в документах о покупке "скорых" на 100 млн

Министр Зоряна Скалецкая получила на подпись документы о закупке автомобилей скорой помощи.

Служба безопасности Украины уведомила министра здравоохранения о признаках коррупции, выявленных в поданных ей на подпись документах о закупке автомобилей скорой помощи на сумму 100 млн гривен. Об этом сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook в пятницу, 27 сентября.

"СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн гривен. Об этом несколько недель назад я уведомила департаменты здравоохранения в областях", – написала она.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова, в целом ведомство планирует приобрести 237 автомобилей скорой помощи типа "В" на общую сумму 559 млн гривен и 59 автомобилей типа "С" на общую сумму 181,8 млн гривен.

Согласно данным СБУ, в процессе анализа данных единой электронной системы закупок ProZorro было выявлено, что требования к автомобилям скорой помощи были прописаны предыдущим руководством Минздрава так, чтобы требованиям могли соответствовать только автомобили, поставляемые на территорию Украины единственным поставщиком или аффилированными с ним структурами.

Ранее стало известно, что Зоряна Скалецкая намерена провести кадровый аудит в Минздраве, чтобы закончить "войну" в ведомстве. Она утверждает, что в ведомстве останутся только лучшие работники.

Подробно о конфликте в Минздраве можно почитать в материале Корреспондент.net.

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