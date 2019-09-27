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Стычка Мендель с журналистом: полное видео

Комментариев: 2
Журналисты Схем поделилась полным видео, чтобы избежать манипуляций со стороны офиса президента.

Редакция проекта Схемы: коррупция в деталях опубликовала полное видео инцидента с пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая оттолкнула журналиста Сергей Андрушко. Ролик опубликовали в Facebook в пятницу, 27 сентября.
 
"Во избежание манипуляций со стороны представителей Офиса президента и пресс-секретаря Зеленского, редакция Схем публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить позицию руководителя ОП Андрея Богдана и главы государства по фактам, установленным во время расследования", - написали журналисты.

Ранее сообщалось, что у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Юлия Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту.

Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.

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Теги: Журналисты, нападение, пресс-служба, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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denis82    27.09.2019, 19:02
Оценка:  0
denis82
зе скоро станет хуже чем пе!
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 19:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Понятно на чьей Тесле артикль катается.
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