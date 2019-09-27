"Кроме РФ": Кулеба выступает за двойное гражданство
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба поддерживает идею двойного гражданства в Украине. Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".
"Я не могу говорить от имени всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины", - заявил он.
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При этом Кулеба подчеркнул, что такой закон должен исключать признание двойного гражданства с РФ, как со страной-агрессором.
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников".
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