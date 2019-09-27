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"Кроме РФ": Кулеба выступает за двойное гражданство

Комментариев: 1
Вице-премьер подчеркнул, что такая идея все равно оставляет исключением двойное гражданство с РФ.
Кулеба выступил за двойное гражданство, за исключением такового с РФ
Кулеба выступил за двойное гражданство, за исключением такового с РФ
Facebook Дмитрия Кулебы

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба поддерживает идею двойного гражданства в Украине. Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Я не могу говорить от имени всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины", - заявил он.

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При этом Кулеба подчеркнул, что такой закон должен исключать признание двойного гражданства с РФ, как со страной-агрессором.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников".

 

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Теги: Кулеба, двойное гражданство, Украина, РФ
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Комментариев (2)
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T-REX2    27.09.2019, 19:09
Оценка:  0
T-REX2
Пи33дуйте наxyй,может и в Украине жизнь зародится
Woodbrother    27.09.2019, 19:08
Оценка:  -1
Woodbrother
Ну да, джавайте размоем и разрушим государство окончательно. Интересно, он головой принимает решения или противоположным местом.
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